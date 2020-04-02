Вирус ударил по предпринимательской среде, которая стремительно теряет потребителей. Особенно больно бьет вынужденная изоляция по средним и малым предприятиям, чей профиль - оказание услуг населению. Они и клиенты дистанцируются друг от друга, но для малого бизнеса это небезопасно - он не имеет достаточного запаса финансовой устойчивости. Сегодня предприниматели стараются просчитать собственное будущее, просят помощи у федеральной и региональной власти.

На встрече заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука с бизнесом речь шла о спасении самых уязвимых ныне сфер - гостиничной, туристической, общепита, организации досуга и развлечений, грузовых и пассажирских перевозок.

- Задача регионального правительства - обеспечить устойчивое развитие экономики в сложившейся ситуации, - задал тон обсуждению вице-губернатор. - Комплекс первоочередных мер уже был принят как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако, возможно, этого будет недостаточно.

С тем, что помощи в сложившихся условиях не может быть много, согласны предприниматели. Их коллективный запрос сводится к отмене налоговых платежей и даже прямому субсидированию заработной платы в период резкого снижения спроса. Например, член правления регионального Союза промышленников и предпринимателей Борис Видгоф считает: в течение года следует приостановить взимание налога на землю с участков, на которых расположены гостиницы, офисные центры и фирмы общественного питания. Оправданным, по его мнению, был бы и мораторий на начисление штрафов, пеней за налоговые нарушения.

Региональное правительство должно помочь бизнесу и при этом сохранить наполняемость бюджета, формулирует свою непростую задачу сама областная власть. Многое в вопросах фискальной политики отнесено к компетенции федеральных органов, но налоговики демонстрируют готовность применять индивидуальный подход, обсуждать с предпринимателями условия реструктуризации и рассрочки. Руководитель управления ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк отмечает, что меры принудительного взыскания средств приостанавливаются, так же, как и блокировка счетов. В отношении малого бизнеса отменено большинство контрольных мероприятий.

Бизнес-омбудсмен напомнил, как в предыдущий кризис, в 2014-2015 годах, банки задним числом поднимали ставки по кредитам

Но одного этого, полагают предприниматели, недостаточно, послабления должны дополняться и мерами поддержки. Представители общепита, к примеру, предлагают задуматься о софинансировании арендной платы за пользование помещениями в торгово-развлекательных центрах. Ресторатор Олег Иванов призывает отменить в нынешнем сезоне все ограничения, связанные с открытием летних кафе, чтобы восполнить понесенные потери.

Еще более значимым малому бизнесу видится стабильность в договоренностях с банковским сектором. Помимо отсрочки платежей для предпринимателей чувствительным моментом является сохранение ставок за пользование кредитами, еще нужна уверенность в том, что банки не потребуют досрочно погасить задолженность. Вопросы эти на контроле у власти, заверяет в свою очередь министр экономического развития области Наталья Лугачева: в кредитные учреждения направлены рекомендации о моратории на повышение процентных ставок для физлиц и организаций. Наметившийся диалог нужно довести до положительного результата, призывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, напоминая, как в предыдущий кризис, в 2014-2015 годах, банки задним числом поднимали ставки по кредитам.

Обсуждение острой темы продолжилось на встрече вице-губернатора с руководителями кредитных структур, работающих на Южном Урале. В этих переговорах пока не поставлена точка, хотя банкиры уверяют, что не стремятся менять действующие условия соглашений, поскольку это ударит по платежеспособности их клиентов. Но четкого понимания ситуации в банковском сообществе тоже еще нет. Многие представительства кредитных организаций находятся в режиме ожидания информации от головных офисов. Всех волнует, какие изменения претерпит порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам тем заемщикам, чье финансовое положение ухудшилось.

Больше определенности сегодня в вопросе о придании пандемии статуса форс-мажора, о чем также говорил малый и средний бизнес. Южно-Уральская торгово-промышленная палата начала бесплатно выдавать заключения об обстоятельствах непреодолимой силы, которые могут быть использованы предпринимателями при переговорах с партнерами и в судебных органах.

Следующими, с кем власть планирует обсудить меры поддержки, станут крупные промышленники региона.

P. S.

Когда верстался номер, стало известно, что в Челябинской области вводятся дополнительные меры поддержки для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Для них, в частности, снижаются налоговые ставки. При использовании упрощенной схемы по объекту налогообложения "доходы" ставка уменьшается с шести до одного процента, по системе "доходы минус расходы" - с 10 до 5-ти. Вдвое, с 15 до 7,5 процента, снижается ставка единого налога на вмененный доход. Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентам, их стоимость фактически обнуляется - платеж составит один рубль. По мнению областных властей, эти меры помогут 20 тысячам предпринимателей микро-, малого и среднего уровня.

Кроме того, на 290 миллионов рублей докапитализируется МФЦ "Территория бизнеса". Средства пойдут в том числе на льготные займы до трех миллионов рублей под один процент годовых с отсрочкой первого платежа по основному долгу на полгода. Получить их можно будет при условии сохранения рабочих мест на предприятиях. На такую поддержку, заявил глава региона Алексей Текслер, смогут рассчитывать около 250 предприятий, которые сохранят 3000 рабочих мест.

Губернатор не исключил, что принятый пакет мер поддержки не последний - возможно также снижение имущественного и транспортного налогов.