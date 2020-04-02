- Предприятия металлургической отрасли, энергетики не могут остановиться. Здесь высоки риски и ответственность. Работников высокой квалификации нужно тестировать ежедневно, - поясняет вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.
Уральские предприниматели провели исследование рынка и выяснили, что в Корее, Китае налажено производство тестов - до трех миллионов штук в день.
- Их можно купить по приемлемой цене, - добавляет Черепанов. - Но существующая нормативная база не позволяет напрямую приобретать и использовать тесты. Мы на связи с Роспотребнадзором РФ. Нас слышат, позиция меняется.
Просьбу поддержать инициативу СОСПП также направил в правительство области. К закупкам предприниматели готовы приступить сразу же, как только появится такая возможность.