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02.04.2020 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ямале подтвердились два первых случая коронавируса

Текст: Татьяна Воробьева

Два первых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Заболели жители поселка Пангоды в Надымском районе. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение больницы.

Фото: iStock
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"Сегодня мы имеем двух официально подтвержденных больных, но объективно понимаем, у них был круг общения и, скорее всего, количество заболевших будет расти", - говорит губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. И напоминает: надо четко следовать тем инструкциям, которые существуют.

В населенном пункте, где жили заболевшие, введен режим карантина. "Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел", - заявил глава арктического региона.

Ранее, напомним, на Ямале до конца этой недели был объявлен режим самоизоляции для всех. Пока - по пятое апреля включительно. Граждане могут покидать жилье только в случае необходимости обращения за экстренной медпомощью или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья.

"Можно ходить за продуктами и товарами первой необходимости только в ближайшие от дома магазины. Также вводятся правила выгула домашних животных - в радиусе 100 метров от дома. Выносить мусор - в ближайшие места накопления отходов", - подчеркивает оперштаб.

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