В ноябре прошлого года на базе одного из старейших и самых рейтинговых учебных заведений Екатеринбурга - Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства - открылся Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области (ЦОПП). Причем ключевым в названии является именно второе слово. Ведь новая структура призвана совершить действительно прорывные, революционные изменения в системе профобразования и переподготовки кадров.

- Работать на опережение в профессиональной подготовке - значит гарантировать гибкость, подвижность и эффективность трудовых ресурсов, их соответствие запросам современного производства. Тем самым меняя ситуацию на рынке труда, обеспечивая актуальную профориентацию и новую занятость, - отмечает директор ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства" Ольга Бурганова.

О том, насколько это непростая задача, можно судить по возрасту участников образовательного процесса - от 12 лет до тех, кому за 50. Ведь в ЦОПП не только занимаются комплексной профориентацией школьников (они осваивают первую профессию, программы по компетенциям будущего, разрабатывают и реализуют собственные проекты), а также дополняют образование студентов колледжей, техникумов и вузов при помощи подбора дополнительных образовательных программ для освоения новых компетенций. Здесь особо сосредоточены на повышении квалификации, профессиональном обучении и переподготовке работников со стажем, в том числе пенсионеров.

Многие из обучающихся старшего возраста - состоявшиеся профессионалы, зачастую имеющие в своем багаже не один десяток лет работы на производстве, но при этом они нуждаются в новых знаниях, навыках и компетенциях, ведь стремительное развитие современных технологий, новой цифровой экономики остановить невозможно. В ЦОПП все они могут в короткий срок получить новую профессию.

В России сейчас насчитывается 14 центров опережающей профессиональной подготовки, созданных в рамках нацпроекта "Образование" на базе лучших образовательных организаций. ЦОПП Свердловской области стал одним из первых, и это повод для особой гордости его создателей.

ЦОПП - это настоящая новация, тренд, задающий направление развития российского профессионального образования. Закономерно, что именно Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства выиграл грант на создание нового центра. Колледж - победитель федеральных и областных грантов, входит в топ-500 в Российской Федерации, в топ-10 в Свердловской области. А также в 100 лучших образовательных организаций РФ движения "Молодые профессионалы". Ежегодно его студенты занимают призовые места на чемпионатах "Молодые профессионалы" различных уровней, среди которых серебро мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017. Удельный вес студентов, получивших медали и медальоны за профессионализм, в общей численности участников составляет 72,7 процента (по данным мониторинга СПО miccedu.ru).

Преподаватели и мастера производственного обучения - настоящие профессионалы, постоянно повышают квалификацию, в том числе и за рубежом, что позволяет им осваивать передовой европейский опыт, внедрять инновации в образовательный процесс, а также разрабатывать дисциплины, курсы, модули для реализации коротких программ по перспективным и востребованным направлениям, в том числе компетенциям будущего.

Оснащение Центра опережающей профессиональной подготовки поражает воображение. Функциональные зоны оборудованы по последнему слову техники. Скажем, лекторий - зал на 80 мест - оснащен интерактивным оборудованием, благодаря которому презентации модифицируются прямо в процессе доклада, а потом рассылаются участникам на электронную почту одним нажатием кнопки. Система видеоконференцсвязи (ВКС) в лектории позволяет мгновенно подключить пользователей мобильных устройств - до 100 удаленных площадок, обеспечить трансляцию высококачественного видео- и аудиопотока, при этом камеры автоматически переключаются на участников дискуссии, а информационная платформа обеспечивает максимальную интерактивность - онлайн-голосование, чаты, рассылки.

ЦОПП - это не обычный центр профподготовки, а площадка-интегратор ресурсов профессионального образования региона

Медиазона - это полноценное пространство для удаленной работы, организации телемостов, круглых столов, и все это в режиме полного погружения благодаря видеостене и ВКС-оборудованию. Чтобы быть услышанным, участнику достаточно просто начать говорить, и функция искусственного интеллекта сама подстроится под формат общения.

Здесь есть зона проектной деятельности с сектором компьютерного моделирования с 3D-принтерами, коворкинг на 70 человек, оснащенный парком ноутбуков. По индивидуальным проектам спроектированы и оснащены компьютерный класс, аудитории-трансформеры, видеолаборатория.

Напомним, ЦОПП - это не только суперсовременный центр профподготовки. По словам его руководителя, новая структура задумана именно как площадка-интегратор ресурсов профессионального образования региона.

- ЦОПП выступает в роли кадрового локомотива бизнеса, подготавливая специалистов на опережение запросов предприятий, - говорит руководитель центра Вера Лихачева.

В образовательном процессе реализуется гибкий подход. Цель - конструирование и сборка любых коротких программ под требования любого заказчика и с любым количеством обучающихся. Программы формируются по принципу "конструктора компетенций", то есть создаются из набора модулей. Подбирается максимально комфортная для работодателя форма реализации - с отрывом либо без отрыва от производства, с использованием технологий дистанционного и электронного обучения.

При этом ЦОПП, как уже говорилось, работает на опережение. Например, сейчас в области идет активная подготовка к строительству мусороперерабатывающих заводов. Пока бизнес проектирует и создает производство, необходимо обеспечить его нужными кадрами, чтобы к "часу икс" на современное предприятие могли прийти абсолютно готовые к трудовому процессу работники. Кстати, это объясняет, почему центр ориентирован только на короткие - до 6 месяцев - программы. Ведь работодатель сегодня не может ждать выпускника годами: к тому времени производству может понадобиться специалист с совершенно другими компетенциями.

Главный приоритет центра - подготовка действительно универсального специалиста. Сегодня мало получить образование токаря и остановиться на этом. Среднее профессиональное образование необходимо дополнять перечнем других компетенций. Например, для токаря такими "параллельными направлениями" могут стать специальности прокатчика, вальцовщика, шлифовальщика и так далее. Получается, задача центра - нацеливать образовательные организации на поиск совместно с бизнесом таких направлений и решать, где и какие из них нужны.

В 2019 году ЦОПП принял активное участие в организации в Свердловской области 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием, за счет средств области, внебюджетных средств образовательных учреждений, а также работодателей. Профиль перспективных компетенций каждой из них был определен после долгого изучения специфики муниципалитета и местного бизнеса. Например, в Краснотурьинске актуальным направлением стали сварочные технологии, в Верхней Салде - неразрушающий контроль, в Первоуральске - реверсивный инжиниринг и кирпичная кладка.

Сейчас ЦОПП создает цифровой ресурс, который поможет эффективно организовать их работу, составить график загруженности. Следующий этап - создание очередного пула мастерских, которые предстоит запустить в 2020 году. При помощи федеральных грантов в этом году будут созданы еще 29 мастерских на базе екатеринбургских колледжей - экономико-технологического, радиотехнического, педагогического.

Налицо первые результаты. ЦОПП разработал 132 программы опережающей профподготовки, в том числе 37 отраслевых и под заказ работодателей. Почти 1,4 тысячи слушателей прошли обучение по приоритетным для Свердловской области группам компетенций: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, социальная сфера.

В ЦОПП всегда готовы к партнерству с предприятиями, а чтобы эти намерения носили максимально конкретный характер, здесь были выработаны инструменты успешного сотрудничества. Стартовать просто - с подачи заявки. На ее основании специалисты составят техзадание и после согласования с заказчиком приступят к организации образовательного процесса. Результат такой комплексной работы приводит к качественной модернизации профессионального образования для развития бизнеса и успешного социально-экономического развития региона.

Здание ЦОПП на улице Малышева, 117 в Екатеринбурге ждет курсантов всех возрастов - от школьников до пенсионеров. Фото: Архив ЦОПП

Актуально

В условиях предупредительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ЦОПП организовал методическую и техническую поддержку дистанционного обучения. Уже подготовлено 70, а в ближайшие дни еще 106 работников системы среднего профессионального образования повысят свою квалификацию. Здесь готовы помочь организовать видеозапись учебных материалов, семинаров и конференций, а также транслировать материалы по общепрофессиональным дисциплинам в связи с переходом на онлайн-обучение.