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02.04.2020 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

ГИБДД усилила контроль за передвижением транспорта на границах Челябинской области, сообщили в четверг в ГУ МВД региона. Полицейские разворачивают автомобили, предлагая водителям вернуться домой.

Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
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- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все автомобили возвращаются по месту жительства водителей и пассажиров за исключением транзитного транспорта и фур, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

В самом Челябинске проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Тоннель". Личным составом полков ДПС ГИБДД города проводятся массовые проверки водителей, устанавливаются причины нарушения режима самоизоляции. Однако, как отметили в полиции, пока работа с нарушителями ограничивается профилактическими беседами.

- В частности информируем граждан об изменениях в КоАП РФ, - пояснили в полиции. - По новой статье 20.6.1 за "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" предусмотрены штрафы для граждан, должностных лиц, ИП и юридических лица в размере до 30 тысяч, 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

В Челябинской области усилено полицейское патрулирование

Кроме того, в полиции напоминают об ужесточении и ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ гражданам теперь грозят штрафы на сумму до 40 тысяч рублей, должностным лицам и ИП - до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 500 тысяч рублей.

В целях обеспечения личной безопасности полицейским выданы средства индивидуальной защиты медицинские маски и перчатки. Всего в Челябинске задействовано 75 экипажей ДПС, которые организуют тоннели в разных районах города.

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