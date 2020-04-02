Уральский фонд проведет вебинары для родителей "особенных" детей

Екатеринбургский благотворительный фонд "Я особенный" во время карантина проведет серию бесплатных видео-уроков для мам и пап детей с психическими заболеваниями.

Предполагается, что спикеры научат взрослых помогать ребенку справиться с условиями карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации. В частности, специалисты расскажут, как обучать ребенка необходимым навыкам, работать с поведением, как родителю сохранить свое психологическое здоровье и границы, повысить самооценку.

- Пришло время, когда родители остались совсем одни со своим ребенком, который крушит все вокруг, не понимает обращенную к нему речь, не слушается, подвергает опасности себя и других. Теперь таким родителям некуда пойти, расслабиться, они срываются на близких. Поэтому мы запустили серию вебинаров, чтобы они знали, что делать в эти дни, могли обучить ребенка чему-то новому, наладить с ним взаимоотношения, разобрались со своими психологическими проблемами, - говорит президент фонда Александра Хаитова.

Посмотреть лекцию может каждый человек, вне зависимости от региона проживания.

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