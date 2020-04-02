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02.04.2020 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске закрыли нарушившие карантин парикмахерскую и автомагазин

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области

В Челябинске выявлены первые нарушители ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Суды выносят решения об административном приостановлении их деятельности, сообщили в четверг в УФССП региона.

В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя

- Курчатовский суд Челябинска рассмотрел протокол Роспотребнадзора и вынес решение о приостановлении на 15 суток деятельности парикмахерской на улице Молодогвардейцев из-за нарушения распоряжения правительства Челябинской области об ограничениях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщила представитель УФССП Ольга Шебанова. - Аналогичное решение принято в отношении магазина автозапчастей на Троицком тракте. Возбужденные производства закончены фактически исполнением, учреждения опечатаны.

В помещении парикмахерской, как выяснилось, разместилось еще и мини-ателье. Когда приставы 1 апреля прибыли по ее адресу, в помещении по прежнему находились сотрудники вместе с хозяйкой. Предпринимательницу ознакомили с процессуальными документами, после чего всех попросили удалиться.

Магазин автозапчастей, несмотря на запрет, продолжил торговать 30 и 31 марта, что подтверждалось накладными и видеозаписями с камер наблюдения. Его хозяйка признала в суде свою вину и попросила ограничиться наказанием в виде замечания. Однако суд во избежание повторных нарушений деятельность магазина приостановил. Проверка исполнения постановления суда будет осуществляться на регулярной основе, отметили в УФССП региона.

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