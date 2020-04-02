В Челябинской области повысят оклады медикам, работающим с COVID-19

Врачам, медсестрам, водителям и другому медперсоналу, занятому в работе по противодействию распространения коронавируса будут увеличены должностные оклады. Об этом в четверг на брифинге в правительстве региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

- Принято решение об увеличении их окладов на 20 процентов, - пояснил глава региона. - Повышенную зарплату все медики, занятые в решении задач по противодействию распространения COVID-19, получат уже за март. Соответствующие распоряжения сделаны. Кроме того, рассматриваем возможности для дополнительной мотивации всего остального медперсонала. Планируем мобилизовать ординаторов, студентов вузов и медучилищ для работы в больницах в случае необходимости.

За сутки число подтвержденных диагнозов в Челябинской области выросло до 21. Условно положительные результаты получены еще от трех пациентов - их стало семь. Таким образом, общее число находящихся под наблюдением врачей достигло 28 человек. Двое больных находятся в состоянии средней тяжести, у них - пневмония.

Рост заболевания связан с расширением тестирования. За сутки в регионе делается более 800 тестов. С понедельника принято решение начать тестирование всех граждан в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

- Еще раз обращаюсь ко всем гражданам с просьбой строго соблюдать режим обязательной самоизоляции, - подытожил Алексей Текслер. - По всем вопросам, связанным с введенными ограничениями можно обращаться на телефон "горячей линии" 8-800-201-41- 88.