В Челябинской области усилено полицейское патрулирование

С сегодняшнего дня полицейское патрулирование улиц для проверки режима самоизоляции будет усилено. Число занятых в нем полицейских увеличится на 50 процентов, а нарушителям грозят штрафы на сумму до 30 тысяч рублей, сообщил в четверг на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- Сегодня вступили в силу изменения в КоАП РФ об ужесточении ответственности, - пояснил губернатор. - Мы усиливаем проверки самоизолировавшихся. Причем, теперь полиция будет проверять не только "группу риска" - вернувшихся из-за рубежа и контактировавших с ними людей по месту проживания, но и усилит патрулирование улиц, парков, скверов и других общественных мест. Нарушителям грозят серьезные штрафы - до 30 тысяч рублей, а в случае угрозы заражения коронавирусом - уголовная ответственность.

За сутки число подтвержденных диагнозов в Челябинской области выросло до 21. Условно положительные результаты получены еще от трех пациентов - их стало семь. Таким образом, общее число находящихся под наблюдением врачей достигло 28 человек. Двое больных находятся в состоянии средней тяжести, у них - пневмония.

Рост заболевания связан с расширением тестирования. За сутки в регионе делается более 800 тестов. С понедельника принято решение начать тестирование всех граждан в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

- Еще раз обращаюсь ко всем гражданам с просьбой строго соблюдать режим обязательной самоизоляции, - подытожил Алексей Текслер. - По всем вопросам, связанным с введенными ограничениями можно обращаться на телефон "горячей линии" 8-800-201-41- 88.