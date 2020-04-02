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02.04.2020 08:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Срезали проценты

В Югре снизили региональные налоговые ставки
Текст: Анатолий Пристанский (ХМАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 71(8125)
На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа оглашены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Чтобы смягчить "вирусный" удар, уменьшить неизбежные финансовые потери, которые предприниматели будут нести в течение длительного периода, решено до 2023 года снизить ставку налога на имущество организаций (оцененного по кадастровой стоимости). В нынешнем году - почти втрое, с двух до 0,7 процента. Со следующего года, когда, как ожидается, ситуация улучшится, планку запланировано постепенно поднимать и вернуть в исходное состояние в 2024-м. Это, по словам директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, позволит бизнесу сберечь свыше 350 миллионов рублей.

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Предпринимателям минимизировали региональные налоги

Для предпринимателей, пользующихся "упрощенкой", соответствующую ставку опустили с пяти процентов до одного. (Точно так же, заметим, чуть раньше поступило правительство Тюменской области.) Предусмотрена преференция и для "патентников": для них отменено применение к расчетной базе коэффициента-дефлятора.

До конца года продлена отсрочка по внесению платежей за владение и пользование госимуществом, находящимся в собственности региона. Поблажкой могут воспользоваться те, кто занят в сферах пассажирских перевозок, туризма, общепита, гостиничного бизнеса, образования, соцуслуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, выставок и конференций.

Есть и меры финансовой поддержки: решено выделить дополнительные средства Югорской региональной микрокредитной организации, чтобы наиболее пострадавшие предприниматели могли взять микрозаем размером до 5 миллионов рублей и сроком до 5 лет по низкой ставке.

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