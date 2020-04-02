В Магнитогорске устроили виртуальное дефиле защитных масок

Конкурс фотографий подписчиков в масках провел популярный паблик Магнитогорска.

Обладатели интересных антивирусных атрибутов загрузили в конкурсный фотоальбом почти триста снимков. Комиссия отобрала десяток и разместила их на странице голосования. Планировалось, что таким образом определится один победитель и его индивидуальное средство защиты от вируса. Но первое место разделили две участницы.

Это девочка в хэндмейд маске из красивой ткани. На фото малышка вместе со своим котом, которому она повязала маску из точно такой же материи, что у нее. И медик Альбина Синебрюкова в самой обычной одноразовой маске. Селфи девушка сделала, по-видимому, на работе.

Небольшое отклонение от условий конкурса вполне устроило подписчиков: "Обе должны победить, только в разных номинациях. Одно фото, например, в номинации "За отвагу и героизм", другое - "Заботливый друг". Организаторы пообещали победительницам подарки от спонсора, разумеется, с доставкой на дом.

"Масочное дефиле" показало: что бы ни происходило, девушкам и женщинам надо быть в форме, иметь вешицы, подчеркивающие их красоту и индивидуальность. А мальчикам всех возрастов - продемонстрировать свою крутость, в том числе через юмор.