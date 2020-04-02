В новой теплице под Курганом собрали первый урожай огурцов

В новом тепличном комбинате в Сафакулевском районе Курганской области за два дня с одного блока собрали больше тонны огурцов.

- Первым среди овощей стал огурец сорта "Валигора" - короткоплодный и колючий вид, - сообщил департамент АПК Курганской области. - До конца апреля дозреют огурцы и на других блоках.

При сборе все огурцы сначала сортируют, потом отправляют в отдел качества на проверку, а после - на склад. Оттуда свежие овощи поступают на прилавки магазинов.

"Родина" овощей - первый и пока единственный в области тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте. Площадь агрокомплекса составляет 12,5 гектаров, производственная мощность предприятия - 15 000 тонн продукции в год. Ожидается, что на нем будут работать 350 сотрудников.