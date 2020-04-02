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02.04.2020 15:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В УрФО театры и филармонии продолжают работать в режиме онлайн

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева

Карантин дает возможность посетить многие учреждения культуры бесплатно. Так, например, Свердловская филармония дает виртуальные концерты, актеры Сургуского музыкально-драматического театра читают сказки в Instagram, а в Челябинской области на местном телевидении появился online-театр.

Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
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В Свердловской государственной филармонии в период карантина идет проект "С филармонией дома" в рамках которого на сайте устраивают трансляции записей концертов и ведут филармонические уроки для школьников, в рамках которых дети знакомятся с музыкальными инструментами и направлениями.

Последнее живое выступление прошло в учреждении 27 марта. 30 марта должен был состояться концерт любителей пения, но из-за введения нерабочей недели концерт записали поздно вечером 26 марта и 30 показали в трансляции в рамках онлайн-программы.

Сургутский музыкально-драматический театр на страницах в социальных сетях ведет проект "Театр дома". Два дня назад актеры начали читать сказки на камеру, пока таких записей всего две, еще среди записей юмористические физкульт-минутки.

В Челябинской области желание театров не разрывать связь со зрителями поддержали на правительственном уровне, и теперь на сайте областного телевидения есть отдельная вкладка с записями 14 спектаклей и концертов от культурных учреждений области для зрителей любого возраста.

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