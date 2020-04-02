При управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области заработал региональный ситуационный центр для оказания помощи предпринимателям. Туда стекаются все обращения от бизнеса по экономическим и социальным проблемам, возникшим из-за ограничений их деятельности во время пандемии коронавируса.

С центром плотно взаимодействует правительство региона, департамент экономического развития, уполномоченный по правам предпринимателей. Налажен обмен информацией с банками и бизнес-сообществом.

- За неделю к нам обратилось около десяти предприятий, которые первыми почувствовали на себе последствия пандемии, - рассказал бизнес-омбудсмен Алексей Чуев. - Помимо федеральных они предложили принять еще ряд мер господдержки на региональном уровне.

Первый блок обращений, по словам Алексея Чуева, - предложения по изменению налогов, которые может регулировать сам субъект. Второй связан с арендными платежами, третий - с финансовой поддержкой, четвертый касается приостановки проверок, что, кстати, уже действует.

Замгубернатора Владимир Архипов сообщил, что в правительстве региона прорабатывается вопрос отсрочки выплаты основного долга по микрозаймам областного Фонда микрофинансирования для предприятий, попавших в зону риска. Кроме того, направлено ходатайство в федеральный центр о продлении для субъектов МСП режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2024 года (его планировали отменить с 1 июля 2020-го), а также о снижении процентной ставки по кредитам. Кроме того, зауральцы просят Минпромторг РФ приостановить процесс перехода на обязательную маркировку товаров, который также должен был стартовать во втором полугодии.

Тем временем не только бизнес, но и региональная казна несет колоссальные потери. Если предприятия малого и среднего бизнеса (более 21 тысячи) будут находиться длительное время в вынужденном простое, то выпадающие доходы бюджета Курганской области за год могут составить около двух миллиардов рублей. Это предварительный прогноз на случай наихудшего сценария. Все зависит от того, как долго продлится карантин.

- О конкретных цифрах пока рано говорить, - пояснил "РГ" заместитель руководителя УФНС Александр Терентьев. - Судя по мониторингу, который мы ведем, поступления 235 налогоплательщиков составляют около 80 процентов. Но выводы делать преждевременно.