В Уголовно-исполнительный кодекс внесены поправки, которые позволят тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому. Закон публикует "Российская газета".

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.

Важно, чтобы у осужденного сохранялись положительные социальные связи на воле: то есть семья, друзья и т.п. Это поможет ему после освобождения вернуться к нормальной жизни, а не к криминалу. Теперь ФСИН получит право переводить осужденного ближе к дому по его заявлению или заявлению близкого родственника. Воспользоваться своим правом осужденный может только один раз в течение всего срока.

Одна из важных новаций: законом введена возможность направления осужденного в колонию в тот регион, где живет один из близких родственников осужденного. Например, мужчина жил в Самаре, преступление совершил в Оренбурге. По старым правилам его могли отправить отбывать наказание либо в Самарскую область, либо в Оренбургскую. Но если, допустим, у человека взрослые дети живут в Нижнем Новгороде, шансов попасть в колонию того региона у него не было. Теперь такое возможно.