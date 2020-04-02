Закрытое домашнее пространство превращает обычную жизнь в настоящий квест для родителей. Гулять - нельзя, школа - закрыта. С утра до вечера родители ломают голову, чем занять детей, чтобы они не бегали по потолку, не умирали от скуки и не сидели 24 часа в интернете. О том, как не сойти с ума в четырех стенах всей семьей "РГ" рассказала психолог, главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Вера Абраменкова.

Первые дни изоляции мы с подругами не знали куда деваться: дети бесконечно сновали под ногами и всячески мешали. Не то что работать, они не давали сосредоточиться на элементарном - какой суп сварить и за что прежде хвататься - английский и математику пятиклассника или прописи дошкольника? На третий день мучений нас осенило, и мы вспомнили расписание детского сада. "Война войной, а обед по расписанию!". Эта фраза из фильма Марка Захарова стала ключом для наведения порядка в замкнутом пространстве для семьи с детьми.

"Главная задача взрослых на период домашней изоляции сохранить физическое и психологическое здоровье детей и не потерять свое", - успокаивает психолог Вера Абраменкова. "Дети в сегодняшней экстремальной ситуации могут стать помощниками или дополнительным стрессом. И это зависит от родительской стратегии поведения. Для ребенка любого возраста карантин - стресс. Сколько "НЕ" сразу - не общаться со сверстниками, не гулять, не ходить на тренировки, в кружки, в сад или школу. А еще - видеть рядом маму или папу и не подходить к ним, потому что они работают на "удаленке". Настоящая мука! Неудивительно, если ребенок будет бегать по потолку".

По мнению Абраменковой, ребенок сам по себе прекрасный психолог, он отлично считывает настроение родителя и его эмоциональное состояние. Поэтому нужно спокойно объяснить ребенку, что такое карантин, для чего нужен, при этом не драматизировать ситуацию и самим не поддаваться панике.

- С детьми нужно быть предельно искренними, они чувствуют любую фальшь, - напоминает Вера Абраменкова. - Ребенок может заразиться паникой взрослого или выразить свой протест агрессией. Поэтому в наших новых обстоятельствах лучше всего вернуться к банальному распорядку дня, который упорядочит нормальное сосуществование взрослых и детей.

Психолог советует собрать семейный совет и обсудить временные рамки, содержание "документа". Самым трудным, конечно, окажется его исполнение, но надо из всех сил постараться "жить по распорядку", невзирая на возмущения. "Для удачного исполнения можно продумать адекватную систему поощрений и наказаний", - советует Вера Абраменкова.

Четыре совета родителям от Веры Абраменковой

1. Для снижения накала страстей лучше направить детскую активность в мирное русло и организовывать по возможности подвижные игры: бег на четвереньках, жмурки, "Холодно-горячо", прятки, танцы под музыку.

2. Если у вас двое или более детей, если дети разновозрастные и не очень ладят, их следует развести в пространстве и времени, например, младших можно раньше укладывать спать и раньше, чем старших, поднимать. Если все же конфликтов не избежать, можно организовать место для сброса агрессии: это может быть боксерская груша или обычная подушка в двойной наволочке.

3. Постарайтесь искать позитив, осваивая новый способ бытия. В этом нам помогут игры и игрушки, совместная деятельность и детское творчество. Не забывайте, что малышам не нужна гора игрушек - множество ярких предметов рассеивает внимание, угнетает творчество, невротизирует. Педагог Фребель рекомендовал для ребенка одну игрушку в месяц, лишь тогда это будет подлинная игра-познание, а не манипуляция.

4. Совместная домашняя работа - чудесное средство и орудие для создания позитивных отношений. Мы забыли о ней и сейчас самое время вернуться к помощи: замесить тесто для блинчиков, вымыть посуду, натереть свеклу или морковь, накрыть на стол, достать белье из машины, подмести пол, протереть пыль, разобрать зимние вещи и достать летние (ведь скоро май!). Детские работы - прекрасное диагностическое и психотерапевтическое средство, через него открывается скрытый смысл событий и явлений, а также хороший способ устранить негативные психо-эмоциональные отношения.

Пятиминутка от стресса

Сядьте удобно (если возможно - в кресло) и расслабьтесь. Закройте глаза.

Сделайте три глубоких вдоха (на счет 2-3) и длинных выдоха через присомкнутые губы (на 10-12).

Представьте то, что вас волнует, расстраивает, возмущает в каком-то виде, в цвете и плотности (клубок, пятно, камень, дым, символ и пр.) и определите, где в теле оно разместилось.

При вдохе, как бы вбирая свет и тепло, направляете при выдохе мысленно в то место. Медленно и постепенно с каждым вдохом/выдохом оно просветляется, размывается, меняет цвет и плотность, как бы растворяясь.

Откройте глаза. Сделайте вдох/ выдох, потянитесь, поднимая руки вверх. Улыбнитесь, подумайте и скажите: "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!".