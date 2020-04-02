Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках от имени ведомства

Роскомнадзор сообщает об участившихся случаях фейковых рассылок от имени ведомства. Их получают операторы персональных данных. Письма приходят с адресов, не принадлежащих Роскомнадзору.

В посланиях злоумышленники сообщают о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. За неисполнение требований они грозят штрафами до 300 тысяч рублей и внеплановыми проверками.

Роскомнадзор разъясняет, что операторы до начала обработки персональных данных действительно обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. Однако если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 Федерального закона "О персональных данных", уведомление об обработке персональных данных может не представляться.

Кроме того, административная ответственность за непредставление уведомления предусматривает штраф до 5 тыс. рублей, поясняют в ведомстве.

В ведомстве напоминают, что при получении официальных писем из Роскомнадзора следует обращать пристальное внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.