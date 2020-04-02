Роскосмос: Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13" помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС). Операция назначена на 2 апреля. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Маневр необходим для формирования рабочей орбиты станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14", который запланирован на 25 апреля", - комментарий специалистов публикует ТАСС.

Для корректировки орбиты МКС в 15:41 по московскому времени запустят двигатели пристыкованного к станции корабля "Прогресс МС-13". Специалисты рассчитали и время их работы - 427,5 секунды. Этого хватит, чтобы средняя высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров. В предыдущий раз коррекцию орбиты проводили 19 марта.

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган. С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди на корабле "Союз МС-16".