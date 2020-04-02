Новости

Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда 07:53
Роскосмос: Орбиту МКС скорректируют на 900 метров 07:52
В Магнитогорске устроили виртуальное дефиле защитных масок 07:46
Стоимость нефти марки Brent на утренних торгах подросла на 6% 07:45
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом 07:32
Кошек назвали самыми восприимчивыми к коронавирусу животными 07:21
В Приамурье библиотекари организовали "Сказки по телефону" 06:40
Март в Москве побил несколько температурных рекордов 06:35
Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского титула 06:16
В США из-за коронавируса закрыли знаменитый парк Гранд-Каньон 06:07
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30 06:02
В Бурятии зенитчики отразили авианалет "противника" 05:42
Федерация волейбола запустила проект "ТВ: Ретроспектива дня" 05:13
Две девушки из Челябинска сшили и раздали бесплатно 600 масок 05:00
Захарова: Застрявшие в Катаре россияне скоро вернутся домой 04:52
В Хабаровске у прибывающих пассажиров измерят температуру на вокзале 04:37
В Якутии коллектив коррекционной школы начал шить маски 03:49
British Airways отправит в отпуск 36 тысяч сотрудников 03:46
Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в ОАЭ 03:20
Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии 03:05
Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд 02:14
Австралийские ученые изучают коронавирус на ускорителе частиц 02:00
В Китае иностранец с коронавирусом покусал медсестру 01:45
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания 01:26
Коронавирус обеспечит украинский ЗАЗ заказами 01:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 07:52
Рубрика: Общество

Роскосмос: Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13" помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС). Операция назначена на 2 апреля. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Фото: Владимир Аносов/РГ
В КБР разработали уникальные полимеры для космоса и медицины

"Маневр необходим для формирования рабочей орбиты станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14", который запланирован на 25 апреля", - комментарий специалистов публикует ТАСС.

Для корректировки орбиты МКС в 15:41 по московскому времени запустят двигатели пристыкованного к станции корабля "Прогресс МС-13". Специалисты рассчитали и время их работы - 427,5 секунды. Этого хватит, чтобы средняя высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров. В предыдущий раз коррекцию орбиты проводили 19 марта.

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган. С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди на корабле "Союз МС-16".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
К ответственности за нарушения самоизоляции привлечены 1250 россиян
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно