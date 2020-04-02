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01.04.2020 21:01
Рубрика: Общество

Дистанционный смотритель

Россиян призвали не приближаться друг к другу ближе чем на метр
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
При нахождении в общественных местах и транспорте россияне должны держаться друг от друга на расстоянии метра, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Исключение сделано только для такси.

Помимо этого руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию из-за рубежа. В постановлении отмечается, что москвичи, прибывшие из-за границы, могут быть изолированы в домашних условиях. А вот жители других регионов, которые оказались в столице, должны быть помещены под наблюдение в медучреждение. Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы минимизировать риск возможного заражения COVID-19 для окружающих. Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус. Те же самые правила действуют и для россиян старше 65 лет, у которых есть симптомы простуды.

Фото: Photoxpress
Как людям усидеть дома, когда нельзя выходить на улицу

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила в эфире телеканала "Россия 24", что действия российских властей по сдерживанию распространения инфекции, должны помочь избежать европейского сценария эпидемии. По ее словам, принимаемые меры могут замедлить динамику появления новых заражений и в будущем сократить общее число инфицированных. Как отметила Вуйнович, если удастся зафиксировать каждый отдельный случай заболевания и проследить, с кем контактировал человек, то эпидемию можно будет сдержать. Важно, чтобы люди меньше контактировали и заражали друг друга. В следующие две недели необходимо следить за тем, насколько активно будут появляться новые случаи по всему миру.

В массовых тестированиях на COVID-19 ВОЗ не видит смысла. Нужно проверять людей с подозрением на коронавирус и тех, кто контактировал с ними 15 минут лицом к лицу. После этого их стоит изолировать, считает представитель ВОЗ.

Не стоит недооценивать коварство коронавируса. Он одинаково опасен как для пожилых, так и для молодых людей

Ранее Вуйнович отмечала, что Россия находится на шаг впереди в плане противодействия распространению новой инфекции. По ее словам, не стоит недооценивать коварство коронавируса. Он одинаково опасен как для пожилых, так и для молодых людей. Так, во Франции попали в реанимацию с новой инфекцией 12 молодых людей до 20 лет. По данным московского оперативного штаба, почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет. Вирус по состоянию на 1 апреля был подтвержден у 29 детей.

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