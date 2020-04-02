Российские пилоты помогли странам Балтии в борьбе с коронавирусом

Около трех миллионов средств индивидуальной защиты доставлены 2 апреля в аэропорт эстонской столицы в рамках совместного заказа государственных структур Латвии и Эстонии из Китая, информирует информационный сайт bb.lv.

Как ранее сообщали местные новостные порталы, в Поднебесной было заказано средств индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн долларов. Ими будут обеспечены больницы, дома для престарелых, департамент полиции, погранохраны и других учреждений.

Для Латвии предусмотрены из этой партии 500 000 хирургических масок и 30 000 респираторов. Весь этот гуманитарный груз доставил в Таллин грузовой самолет ИЛ-76 российской авиакомпании "Волга - Днепр".

Сколько за китайские респираторы и фрахт российского воздушного судна заплатила латвийская сторона - местные источники не сообщают, уточнив только, что свою роль в выполнении заказа сыграло и посольство Эстонии в Пекине, которое организовало переговоры с китайскими властями и оказывало помощь с таможенными документами.