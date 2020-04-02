Розничные сети обнулят торговую наценку на самые необходимые продукты

Cоциально-значимые товары без наценки смогут приобрести покупатели розничных сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Магнит" как минимум в течение ближайшего месяца. Инициатива двух крупнейших ритейлеров страны позволит поддержать социально незащищенные группы покупателей в сложной эпидемиологической ситуации в стране.

В ближайшее время каждая торговая сеть определит полный перечень продуктов питания, которые будут предложены покупателям без торговой надбавки. Речь идет о товарах первой необходимости, которые входят в сегмент так называемой "первой цены". Продавать такую продукцию торговые сети намерены по цене, по которой она была приобретена у поставщиков, исключая собственную торговую наценку.

В Х5 Retail Group подтвердили, что нулевая наценка на ряд продуктов действует с 27 марта - мера распространяется на тушенку, картофель, макароны, подсолнечное масло, геркулес, молоко, белый хлеб и черный чай.

"Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей, - говорит главный исполнительный директор, член правления X5 Retail Group Игорь Шехтерман. - Товары "первой цены" жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь".

Игорь Шехтерман также выразил надежду на то, что совместная инициатива найдет отклик среди поставщиков, и оптовые цены на товары первой необходимости останутся минимальными.

"Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в достаточно сложной ситуации, - отметил президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг. - Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости".

Кроме того, крупнейшие ритейлеры страны рассчитывают на поддержку со стороны производителей и поставщиков, "конструктивная позиция которых позволит усилить эффект от этой инициативы". В обеих компаниях также отметили, что они готовы к сотрудничеству и приглашают все розничные организации поддержать это начинание.