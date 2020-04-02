Русист из Австрии: Объяснить школьникам, что такое горящий Смоленск, сложно

"В год 75-летия окончания Второй мировой войны на уроках русского языка студенты стали интересоваться настоящим и будущим России. Но даже распад Советского Союза для них уже находится в далеком, неизученном прошлом. К тому же у нас был период, когда участники Второй мировой молчали дома и о войне, и о победителях. Поэтому объяснить ученикам, что такое горящие Смоленск и рейхстаг, крайне сложно", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на ХХ Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Австрии Эрих Пойнтнер.

Эрих работает учителем в австрийской школе с 1985 года. Как пишет педагог, за это время отношение ко Второй мировой войне в Австрии менялось. "В семидесятые годы еще преподавали учителя, которые сами пережили войну и сложные послевоенные годы, - рассказывает русист. - Но о войне дома говорили мало. Русский как иностранный тоже не пользовался популярностью. Зато в университетах шли оживленные споры на тему войны".

В восьмидесятые началось интенсивное осмысление тех событий и коллективного молчания. Преподаватели, пережившие войну, ушли на пенсию. "Если раньше часто утверждалось, что Австрия, скорее всего, жертва нацизма, то в 80-е все чаще высказывалось мнение, что Австрия вела себя не лучше гитлеровской Германии (частью которой она ведь и была)", - размышляет педагог.

А сегодня, по мнению Эриха Пойнтнера, большинство австрийцев убеждено, что Вторая мировая война - война Гитлера и национал-социализма. "Но сама война, Сталинград или блокада Ленинграда, как и другие ужасы войны, скорее всего, уходят из коллективного сознания. Более остро ставится вопрос, как могла развиться национал-социалистическая диктатура и что можно сделать, чтобы такое не повторилось", - отмечает педагог.

Он с сожалением пишет, что такие тексты, как "Судьба человека" Михаила Шолохова, в школе они больше не читают. Но донести правду о войне русисту помогают песни Высоцкого: "Он не вернулся из боя", "Братские могилы".

Окуджаву с "Бумажным солдатиком" и "Лёнькой Королевым" педагог тоже предлагает своим ученикам. Но здесь он сталкивается с существенными сложностями. В частности, с тем, как объяснить студентам те или иные реалии Великой Отечественной войны и роль России в ней, если дети не знают о многих событиях. С его точки зрения, Высоцкий в этом плане доступнее для школьников Австрии. "Если текст Высоцкого, так сказать, общечеловеческий, то в тексте Окуджавы надо отдельно рассказывать, что такое "мессершмитты", что такое "горящий Смоленск и горящий рейхстаг"?" - делится педагог.

Изучают в австрийской школе, где работает Эрих, и роман братьев Стругацких "Трудно быть богом". "Книга представляет собой очень любопытную попытку ответить на вопрос, как может развиться тоталитарное государство, основанное на насилии, как это было в гитлеровской Германии (и Австрии)", - подчеркивает русист.