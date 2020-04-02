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02.04.2020 16:15

Саудовская Аравия объявила о наращивании добычи нефти

Текст: Александр Саможнев
Саудовская Аравия продолжит увеличивать добычу нефти. С мая страна будет производить 10,6 миллиона баррелей в сутки, нарастив добычу на 600 тысяч баррелей по сравнению с текущим уровнем, сообщает издание Offshore Technology со ссылкой на саудовское министерство промышленности, энергетики и минеральных ресурсов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это увеличение произошло в результате вытеснения сырой нефти с природным газом с газового завода Аль-Фадхили в качестве топлива для производства электроэнергии, а также из-за снижения местного спроса на нефтепродукты из-за мер предосторожности, принятых для ограничения вспышки коронавируса," - говорится в заявлении ведомства.

Будущее нефтяного рынка оказалось в руках России, США и Саудовской Аравии

Освобожденный от обязательств в рамках ОПЕК по сдерживанию добычи топлива, саудовский государственный нефтяной гигант Aramco заявил в среду, что заполнил 15 танкеров с более чем 18,8 миллионами баррелями сырой нефти, что является самым большим показателем за одни сутки. При этом многие танкеры не имеют пункта назначения или указывают, что ожидают заказов. Это означает, что в условиях кризиса груз не продан, отмечает нефтяной портал Platts.

Рыночные реалии могут затруднить Aramco поддержание рекордно высокого уровня экспорта на неопределенный срок, учитывая массовое сокращение спроса, полагают аналитики Platts. Саудовская Аравия может поставить на рынок 11,5 миллионов баррелей нефти в сутки, что примерно на 800 тысяч баррелей ниже объявленного Aramco обещания. При этом многие нефтеперерабатывающие компании в Азии и США отказались от предложения сырой нефти от Aramco, а некоторые уже сократили поставки или даже закрыли операции перед лицом ускользающей маржи.

Почему теряет смысл ценовая война на рынке нефти

Между тем Россия не видит смысла в наращивании добычи нефти в условиях большого избытка на мировом рынке. Российская сторона пока не имела контактов с Саудовской Аравией по поводу ситуации на нефтяном рынке, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

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