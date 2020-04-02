СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии

Инициативу озвучил на пленарном заседании Совфеда вице-спикер Андрей Турчак. Он считает, что управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны выставлять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг. Им также не следует ограничивать или приостанавливать представление услуг в этих случаях оплаты.

Кроме того, сенаторы предлагают приостановить начисление пени за просрочку или невнесение взносов на капремонт и платы за жилое помещение, а также освободить граждан от обязательств по проверке счетчиков.

"Уверен, что представленный набор мер поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку исключит необходимость посещать офисы поставщиков коммунальных услуг, региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате", - сказал Турчак.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко согласна с коллегами. "Сейчас лишних мер не бывает, - сказала она. - Предлагаю поддержать и направить предложения в правительство", - сказала она.