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Текст:   Галина Мисливская 
14:48 02.04.2020

СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии

Сенаторы направят в правительство обращение, в котором попросят отменить для граждан санкции за неуплату по счетам за услуги ЖКХ на время эпидемии коронавируса и приостановить проверку счетчиков .
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Инициативу озвучил на пленарном заседании Совфеда вице-спикер Андрей Турчак. Он считает, что управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны выставлять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг. Им также не следует ограничивать или приостанавливать представление услуг в этих случаях оплаты.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Кроме того, сенаторы предлагают приостановить начисление пени за просрочку или невнесение взносов на капремонт и платы за жилое помещение, а также освободить граждан от обязательств по проверке счетчиков.

"Уверен, что представленный набор мер поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку исключит необходимость посещать офисы поставщиков коммунальных услуг, региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате", - сказал Турчак.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко согласна с коллегами. "Сейчас лишних мер не бывает, - сказала она. - Предлагаю поддержать и направить предложения в правительство", - сказала она.

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