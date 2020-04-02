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02.04.2020 14:45
Рубрика: В мире

Школьников в Киргизии из-за COVID-19 будут учить по телевизору

Текст: Данияр Каримов

Со следующей недели - с 8 апреля - школьников Киргизии переведут на дистанционное обучение. Видеоуроки будут транслировать по местным телеканалам, а проверять работы детей учителя готовятся посредством мессенджеров и мобильных приложений. Об этом со ссылкой на министра образования и науки Каныбека Исакова сообщает отдел информационной политики аппарата президента Киргизии.

Переход на дистанционную форму обучения вводится временно в связи с чрезвычайным положением, объявленным в крупных городах и некоторых районах Киргизии из-за угрозы распространения COVID-19. К ведению телеуроков привлекут около двухсот педагогов. Часть учебных материалов также будет доступна на интернет-ресурсах.

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На дистанционную форму обучения переводят и студентов средне-специальных и высших учебных заведений. Каким образом им будут читать лекции, впрочем, пока не ясно. Скорее всего, с помощью приложений, поддерживающих видеотрансляции в интернете.

Угроза распространения коронавируса также вынудила власти Киргизии передвинуть срок регистрации на общереспубликанское тестирование - аналог российского ЕГЭ.

- Материалы и видеоуроки для подготовки выпускников к ОРТ уже доступны на онлайн-ресурсах, - сообщил Каныбек Исаков. - Рассматривается возможность дистанционной сдачи экзаменов учащихся 9-х и 11-х классов.

На сегодня в Киргизии зафиксировано 116 подтвержденных случаев коронавируса. Состояние подавляющего большинства удовлетворительное. Пять заразившихся COVID-19 находятся в реанимации, двое - в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Пятеро жителей Киргизии, вместе с тем, выздоровели и выписаны из больниц.

Большинство случаев COVID-19 в Киргизии - завозные. Несколько тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом или вернувшиеся из-за границы в последние недели, находятся под наблюдением медиков в обсервации или на домашнем карантине.

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