Лучший синхронист мира прошлого года по версии Международной федерации плавания (ФИНА) Александр Мальцев в этом сезоне должен был выступать с новой партнершей - чемпионкой Европы среди юниоров и победительницей этапа Мировой серии Олесей Платоновой. Ведь Майя Гурбанбердиева, с которой Александр выиграл два золота чемпионата мира-2019 в Кванджу, залечивает травму. Но оценить смешанный дуэт Мальцев - Платонова мы так и не смогли. Все планы на сезон отменились вместе с соревнованиями.

Когда-то Александр Мальцев учился на выступлениях сильнейших синхронисток мира, теперь он сам пример для подражания. Фото: РИА Новости

Однако Александр Мальцев продолжает идти к своей главной цели - выступлению на Олимпийских играх.

Александр, вас наравне с американцем Биллом Мэем называют пионером мужского синхронного плавания. Действительно чувствуете себя первопроходцем?

Александр Мальцев: В принципе я всегда ощущал, что я делаю то, что до меня не делал никто. По крайней мере, в России я был первым и долгое время единственным синхронистом. Тяжело пройти по этому неизведанному пути в одиночку. Но когда стал чемпионом мира, начал понимать, что мальчики записываются в секции, вдохновляясь моим примером. Приятно осознавать, что на тебя равняются. А еще, что сейчас все двери для них открыты. Стереотипы разрушаются, у мужчин в синхронном плавании появляются большие перспективы. Пока непокоренная вершина - это Олимпийские игры. Но в ФИНА понимают, что будущее за смешанным синхронным плаванием. Так что хочется больше микст-дисциплин в программе соревнований и признания МОК к Олимпиаде в Париже-2024.

Вы четырехкратный чемпион мира. А как успехи тех парней, которые идут по вашим стопам?

Александр Мальцев: Есть дуэт Михаил Васильев и Кристина Аверина. Ребята представляют Московскую область. Они как-то заменили меня и Майю Гурбанбердиеву на Кубке Европы в Санкт-Петербурге и выиграли. У них высокий уровень, большие амбиции. Но они не могут бороться за медали чемпионатов мира, потому что по регламенту от каждой страны заявляют только один дуэт. Внутренняя конкуренция - это хорошо. Но мы должны дать новым дуэтам возможность расти, развиваться, набираться мастерства, опыта на международной арене.

Вы уже упомянули, что процесс вашего становления как спортсмена был непростым. Как выдержали и не бросили?

Александр Мальцев: Я с детства осознавал, что путь, который я выбрал, правильный, а те, кто относится к моему занятию с непониманием и отрицанием, заблуждаются. Для меня всегда было непонятно, как вид спорта может быть чисто женским или чисто мужским. Гармоничный спорт должен подходить для любого пола. В олимпийской хартии написано, что МОК и олимпийское движение против дискриминации в спорте по любым признакам - религиозным, национальным, гендерным. Но есть художественная гимнастика и синхронное плавание. Принципы, баланс, логика - все нарушается. На Играх в Рио микст-дуэтов не было в программе, в Токио тоже не будет. А ведь наша дисциплина признана на официальном уровне как смешанная.

Конечно, когда я начинал заниматься синхронным плаванием, я просто делал то, что мне нравится, стремился к совершенству. Встречались тренеры, хореографы, которые помогали мне. Я пытался взять все лучшее, изучал сложные элементы, смотрел видео, по стоп-кадрам разбирал движения сильнейших синхронисток мира. И надеялся, что придет то время, когда все изменится. Так в общем-то и получилось.

Кто из синхронисток не оставил вас равнодушным?

Александр Мальцев: Француженка Вирджиния Дидье, испанки Джемма Менгуаль и Андреа Фуентес. Ими я восхищался. Когда смотрел записи их выступлений много лет назад, и представить не мог, что однажды буду с ними общаться, соревноваться, выступать. Например, с Дидье. Она настоящий профессионал в плане техники и прекрасная актриса. Мы с ней делали номер на этапе мировой серии во Франции во время гала-концерта. Это была почти импровизация, потому что времени на репетиции не было. Мы придумали номер буквально за 15 минут, но зрители были в восторге. У нее сумасшедшая энергетика. Для меня это был приятный и запоминающийся момент.

У вас было много партнерш. Правда, что спортсменки в сборной даже прозвали вас Дон Жуаном?

Александр Мальцев: В шутку. Хотя у меня на самом деле было пять партнерш, в том числе четыре в сборной России.

4 партнерши было у Александра Мальцева в сборной России. С тремя из них он уже побеждал на чемпионатах мира 2015, 2017 и 2019 годов

Если говорить серьезно, наверное, тяжело каждый раз начинать работу с новым человеком?

Александр Мальцев: Это сложно. Даже не с точки зрения техники. Важно друг друга почувствовать на эмоциональном уровне, сработаться, найти контакт. На это уходит время. Мне кажется, с Майей мы быстрее всего справились. Уже через месяц выступали на Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой.

Но лидер в дуэте всегда вы?

Александр Мальцев: Смотря, что вы под этим подразумеваете. Я точно не командир. Если один человек тянет одеяло на себя, то ничего не получится. Но у меня больше опыта. Поэтому всегда старюсь поддерживать свою партнершу, помогать и словом, и делом. Но в работе мы на равных.

Майя говорила, что вас по ногам подбирали. Ваши ноги от женских практически не отличишь. И это комплимент. Но некоторые считают, что мужчина в микст-дуэте все-таки должен быть более брутальным.

Александр Мальцев: Спорное утверждение. В синхронном плавании у мужчины должна быть гармоничная фигура. Гора мышц не поможет. Здесь важна легкость. Мышечная масса должна быть сухая. Не должно быть лишних, нерабочих мышц. Наше телосложение приближено к балетным танцорам или к прыгунам в воду.

Но, поверьте, в зале я провожу много времени. Там идет проработка всех групп мышц: упражнения на тренажерах, с собственным весом, подтягивания, отжимания, штанга. Нужно ведь не просто держаться на воде. У нас оценивается высота нахождения тела на поверхности. Чтобы выше стоять в вертикальном положении, нужны сильные ноги, но не тяжелые. Для динамических элементов - например, выталкивания вверх ногами - важна взрывная сила, скоростно-силовые способности.

Александр Мальцев и отжимается, и штангу тягает, но гора мышц не главное для мужчины в синхронном плавании

Я читала, что вас хотели переманить ватерполисты, как раз из-за того, что вы хорошо на воде держались…

Александр Мальцев: Да. Было дело. У нас с ватерполистами есть одинаковое упражнение - "эгбита" (от английского eggbeater - венчик для взбивания яиц) - специальные гребковые движения ногами под водой для удержания тела в вертикальном положении. Но у нас, конечно, требования повыше. Кстати, плаваем мы тоже много: 75 м кролем, 25 м под водой на задержке дыхания. И так 400 метров.

Тренером себя видите в будущем?

Александр Мальцев: Я с отличием закончил магистратуру, поступил в аспирантуру, пишу диссертацию. Хотел бы дальше учиться. Мне интересна спортивная дипломатия. Но работа тренером тоже по душе. У меня хорошо получается объяснять. Возможно потому, что в свое время я многому учился методом проб и ошибок, делал элементы на ощущениях, не видя себя со стороны.

Александр, вам 24 года. Биллу Мэю - 41, и он все еще выступает. Сможете стать таким же долгожителем в спорте?

Александр Мальцев: Не хочу загадывать. Спорт - это риск. Сейчас главное добиться включения смешанных дуэтов в олимпийскую программу и принять участие в Играх. Так что пытаюсь совмещать тренировки с пропагандой. Хочу своим примером, на своем опыте доказать, что мужчины в синхронном плавании - это интересно. Мы не лучше и не хуже девушек. У нас своя роль. Через несколько лет мужское синхронное плавание выйдет на более высокий уровень, соревнования станут еще зрелищнее. И сложно будет представить, что когда-то это был чисто женский вид спорта.