СМИ: В Британии начнут отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным

В Британии медики начнут отказывать в интенсивной терапии тяжелобольным пациентам с COVID-19 в пользу тех, чьи шансы на выздоровление значительно выше. Об этом сообщает местный телеканал Sky News со ссылкой на новые инструкции от Британской медицинской ассоциации (BMA).

Из рекомендаций BMA следует, что в условиях острой нехватки медоборудования, в частности, аппаратов ИВЛ, британским врачам придется принимать решения, "согласно которым некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения". Выбор будет делаться в пользу тех инфицированных, чьи шансы на "выживание выше".

При этом заболевшим, которые "в обычных обстоятельствах" наверняка получили бы интенсивное лечение, предложат паллиативную помощь.

В рекомендациях BMA также объясняется, что одним из "руководящих принципов" для британских врачей в условиях пандемии является то, что "каждый человек в равной степени важен, но это не означает, что всех будут лечить одинаково".

На данный момент количество зараженных коронавирусом в Британии составляет 25 150 человек. 1 789 человек умерли.