Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина

Россиянин рассказал о том, кого из партнеров по сборной он хотел бы видеть в команде из Виго, карантине из-за пандемии коронавируса, а также назвал своего любимого футболиста.

О Головине

"Из российских игроков я бы пригласил в "Сельту" Александра Головина. Он отличный футболист, и вы наверняка знаете о нем. Он выступает за "Монако", исполняя там роль "восьмерки". Александр очень хорош в продвижении мяча из обороны в атаку".

О переходе в "Сельту"

"Я был в восторге и в то же время волновался, когда узнал об интересе "Сельты". Понимал, что решение нужно принять максимально быстро. Не думал долго и просто сказал "да". Ни секунды не сомневался в своем выборе. Почему именно "Сельта"? Если честно, я думал, что останусь в "Локомотиве" до лета и уже потом начну размышлять над своим будущим. Но все произошло очень быстро. Была только "Сельта", и теперь я здесь".

О карантине

"В первую очередь хочу поблагодарить врачей и медицинский персонал всего мира. Эти люди продолжают оказывать помощь, жертвовать собой, чтобы помочь человечеству победить коронавирус. Думаю, слова благодарности должны выразить все. Я не в самом простом положении, но далеко не единственный, кто застрял дома в одиночестве. Если не путаю, с начала изоляции прошло 17 дней, так что я уже привык. Вряд ли произойдет что-то новое".

О любимом футболисте

"Я назову Ибрагимовича, потому что он нападающий. Слежу за его выступлениями и стараюсь чему-то научиться. Но, конечно, нельзя не восхищаться Лионелем Месси. Пока он лучший футболист в истории".