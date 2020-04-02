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Сотрудник компании, выпустившей Resident Evil 3, заразился Covid-19

Текст:   Богдан Бобров
02.04.2020,  
17:49
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Capcom разместила у себя на сайте информацию о том, что сотрудник японского подразделения компании заразился коронавирусом COVID-19.

В этой связи в сотрудничестве с местными агентствами здравоохранения сейчас предпринимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

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Компания Capcom наиболее известна по разработке и изданию серии сурвайвал-хорроров Resident Evil.

Ремейк третьей части франшизы состоится 3 апреля, но пресса уже успела оценить новинку, и на момент написания этой заметки рейтинг Resident Evil 3 Remake на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 80 баллов на основе 60 рецензий.

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Фото: iStock
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