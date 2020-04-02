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02.04.2020 15:51
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о ящиках для сбора пожертвований

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в четверг поддержал закон, регламентирующий использование ящиков для сбора пожертвований.

Фото: iStock
Россияне стали экономить на пожертвованиях

Как отмечают авторы инициативы - ее внесла группа депутатов Госдумы - треть всех пожертвований в России совершается через ящики, такой опыт привлечения ресурсов есть у половины благотворительных НКО. "У некоторых организаций средства, привлекаемые с помощью ящиков, составляют 100% финансирования, которые они получают от частных доноров. У других данный источник занимает до трети (10-30%) от средств, привлеченных от частных лиц. Из чего можно сделать вывод, что для ряда организаций средства от использования ящиков для пожертвований являются одним из ключевых источников формирования их бюджетов", - говорится в пояснительной записке.

Однако в законодательстве до сих пор не было четких правил использования ящиков. Одобренный сенаторами закон восполняет этот пробел.

Согласно документу, пользоваться переносными или стационарными ящиками для пожертвований смогут только те организации, у кого в учредительных документах предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности.

Ящики можно устанавливать в офисах этих организаций, если помещение в аренде - по договору с владельцем. Разрешается также использовать их во время проведения публичных мероприятий.

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Некоммерческая организация, должна иметь положение о программе или иной акт, в соответствии с которым будет проводиться сбор пожертвований, и публиковать отчет об использовании средств на своем сайте.

Требования к форме ящиков и порядок извлечения пожертвований определит правительство РФ.

Как уточнила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева, все эти правила касаются светских организаций, религиозные продолжат собирать пожертвования в прежнем порядке.

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