Совет Федерации провел в четверг второе на этой неделе внеплановое заседание, на котором одобрил ряд законов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Ранее эти документы прошли третье чтение в Госдуме.

Речь идет об отсрочке на полгода по выплате кредитов для граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии и потеряли более 30% дохода. "Срок и дату начала каникул определяет заемщик, - уточнил один из авторов инициативы, вице-спикер СФ Николай Журавлев. - Индивидуальные предприниматели в качестве альтернативы смогут вместо приостановления платежей получать их снижение". Заявку можно будет подать любым способом, даже через мобильный телефон, не позднее 30 сентября 2020 года. Отложенные платежи можно будет погасить в течение двух лет. Правительству предстоит оперативно установить максимальный размер кредитов и разработать методику расчета доходов заемщика. По словам представителя правительства РФ в Совфеде Андрея Яцкина, проекты нормативных актов уже есть, они будут выпущены сразу после подписания закона президентом.

Еще один закон из "антивирусного" пакета касается онлайн-продажи лекарств, в том числе рецептурных. Правительство сможет разрешить их дистанционную продажу в случае введения режима ЧС или возникновения угрозы распространения опасных заболеваний. Последняя норма будет действовать до конца этого года.

В ходе заседания сенаторы внесли еще одно предложение, чтобы облегчить положение граждан в период эпидемии. Вице-спикер СФ Андрей Турчак предложил обратиться в правительство с просьбой запретить поставщикам услуг ЖКХ наказывать граждан за неполную или несвоевременную оплату счетов, а также освободить россиян от проверки счетчиков. "Уверен, что представленный набор мер поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку исключит необходимость посещать офисы поставщиков коммунальных услуг, региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате", - сказал Турчак. Глава Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение коллеги. "Сейчас лишних мер не бывает", - сказала она.

Сенаторы предложили освободить россиян от проверки счетчиков коммунальных услуг

Повестка внепланового заседания не исчерпывалась мерами борьбы с коронавирусом. Сенаторы рассмотрели также президентский закон, касающийся воинских захоронений, мемориалов, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Глава государства предложил дополнить УК РФ новой статьей, в которой прописывается ответственность за повреждение или уничтожение таких объектов, причем как в России, так и за ее пределами. До сих пор вандалов наказывали по статьям 243 (повреждение или уничтожение памятников истории и культуры) и 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронений). Теперь в УК РФ появится отдельная статья 243. 4 - уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников. Виновных накажут штрафом в размере до 3 млн рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Группу вандалов привлекут к более суровой ответственности - на них наложат штраф в размере от 2 до 5 млн рублей, либо отправят на обязательные работы на срок до 480 часов, либо на принудительные работы на срок до 5 лет, либо в тюрьму на тот же срок.