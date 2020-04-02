Аптеки получили право продавать лекарства через интернет

Аптеки получат право продавать большинство лекарственных препаратов через интернет, в ряде случаев - и рецептурных. Такой закон одобрил в четверг на внеплановом пленарном заседании Совет Федерации.

Дистанционную продажу смогут вести аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Кроме того, аптеки и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность, получат право продавать медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены и другие товары санитарно-гигиенического или медицинского назначения дистанционным способом.

В обычной ситуации через интернет можно будет купить любые препараты, которые отпускаются без рецепта, не относятся к наркотическим и психотропным и не содержат более 25% этилового спирта.

Для нынешней ситуации с коронавирусом закон делает одно исключение: "при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих" правительство РФ вправе временно разрешить дистанционную продажу рецептурных препаратов за исключением наркотических и психотропных и спиртосодержащих (более 25%). Эта норма применяется до 31 декабря 2020 года включительно.