Совфед одобрил закон об отсрочке по кредитам для граждан и бизнесменов

Физические лица, индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по выплате кредитов, если их доход упал более чем на 30%. Такой закон одобрил в четверг на внеплановом пленарном заседании Совет Федерации.

Документ внесен группой парламентариев, в том числе - вице-спикером СФ Николаем Журавлевым и направлен на исполнение инициатив президента РФ по поддержке заемщиков в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, потерявший в доходах более 30%, смогут не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об отсрочке выплаты кредитов. При этом ИП могут вместо отсрочки попросить о снижении размера платежей в течение льготного периода, то есть не дольше шести месяцев.

Во время льготного периода запрещается начислять пени и неустойки, взыскивать предмет залога или предмет ипотеки, требовать досрочного погашения кредита.

Такие же правила распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, но не всех, а только работающих в отраслях, которые укажет правительство РФ.

Закон также наделяет Банк России полномочиями по повышению финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.