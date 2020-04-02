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02.04.2020 15:09
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон об ответственности за повреждение военных памятников

Текст: Галина Мисливская
Повреждение и уничтожение воинских захоронений и памятников станет отдельным преступлением, за совершение которого предусмотрены высокие штрафы и тюремное заключение на срок до 5 лет. В четверг Совет Федерации поддержал соответствующие поправки в уголовное законодательство.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Документ внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства предложил дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей, в которой прописывается ответственность за повреждение или уничтожение таких объектов, причем как в России, так и за ее пределами.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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До сих пор вандалов наказывали по статьям 243 (повреждение или уничтожение памятников истории и культуры) и 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронений). Теперь в УК РФ появится отдельная статья 2434 - "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России".

Виновных в этом преступлении накажут штрафом в размере до трех миллионов рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Агрессивных вандалов или группу лиц привлекут к более суровой ответственности: на них наложат штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо отправят на обязательные работы на срок до 480 часов, либо на принудительные работы на срок до пяти лет, либо в тюрьму на тот же срок.

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости
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Если преступление совершено в отношении захоронений или памятников, "посвященных борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных военачальникам России, боровшимся с фашизмом", даже вандал-одиночка будет привлечен к повышенной ответственности.

Расследованием таких уголовных дел займется Следственный комитет РФ.

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