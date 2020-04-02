Специалисты рассказали о самых востребованных мобильных технологиях

В России 97% компаний традиционных отраслей экономики, таких, как финансы, торговля, промышленность, транспорт и логистика, строительство, сфера услуг, применяют мобильные технологии в своей деятельности. К такому выводу пришли специалисты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и НИУ ВШЭ по результатам опроса, проведенного при поддержке Google.

В числе наиболее востребованных у российского бизнеса технологий - мобильный доступ к рабочей электронной почте (ее используют 68% компаний), мобильная версия сайта (48%), корпоративные каналы или группы в мессенджерах для решения бизнес-задач (45%), SMS-рассылки и рассылки в мессенджерах (38%), а также мобильный доступ к корпоративным ресурсам (33%).

В среднем одна компания использует 4 технологии. 40% компаний планируют в ближайшее время внедрять и использовать новые виды мобильных технологий.

В качестве ключевого барьера для использования мобильных технологий 39% отечественных компаний традиционных отраслей экономики называют высокую стоимость проектов по внедрению. Также среди барьеров - нехватка квалифицированных кадров, отсутствие данных об успешных внедрениях в других компаниях. Но ситуация будет меняться.

В ближайшие годы будет происходить перераспределение рабочих мест. При этом их общее количество, вопреки опасениям, уменьшаться не будет. Сокращение рабочих мест в традиционных областях будет компенсировано появлением новых рабочих мест в сфере ИТ: разработчики мобильных приложений, специалисты по тестированию, UX-дизайнеры, аналитики Больших Данных, CDO (Chief Digital Officer).

Сегодня согласно полученным результатам, общее число рабочих мест в России, связанных с сектором разработки мобильных технологий, составляет 470 тыс. человек. По числу занятых в экономике мобильных приложений Россия занимает 3 место в мире, уступая только США - 1 729 тыс. человек и Японии - 579 тыс. человек (данные по США и Японии - Progressive Policy Institute). К 2022 году число рабочих мест, связанных с разработкой мобильных технологий, составит 1,1 млн.

Успешное развитие мобильных технологий в России зависит не только от инициатив отдельных компаний, но и от действий со стороны государства, полагают авторы исследования. Во-первых, необходимо создать условия и стимулы для обучения и сохранения квалифицированных ИТ-кадров внутри страны. Во-вторых, создать образовательные программы по использованию мобильных технологий. В-третьих, модернизировать правовое регулирование в таких сферах трудовых отношений, как удаленная занятость, регулярное проектное привлечение индивидуальных предпринимателей и самозанятых.