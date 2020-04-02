Спрос на стройматериалы из обычных магазинов ушел в онлайн

Обратить внимание на российский кафель, обои, ламинат и другие стройматериалы предлагают сейчас эксперты. Цены на них не так зависят от курса доллара и закрытия границ, как на импортные товары.

Ажиотажный спрос на стройматериалы отмечают сейчас продавцы. В магазине "Петрович" объем заказов сейчас такой, какой обычно бывает в пиковый летний сезон. Большое число звонков от покупателей отметили в магазине "Стройматериалы.ру". В магазинах "Экономстрой" рассказали, что из-за закрытия обычных магазинов продажи сократились в 2-2,5 раза, но кратно выросло число звонков и интернет-заказов.

В "Петровиче" объясняют возросшую нагрузку опасениями клиентов, что взлетят цены. Поэтому те, кто занимается стройкой и ремонтом, сейчас все свободные средства вкладывают в стройматериалы. Некоторые производители, как зарубежные, так и отечественные, уже пересматривают прейскурант. "В наших проектах большая часть отделочных материалов - российского производства. Речь идет как о черновой отделке, так и о чистовой - керамическая плитка, ламинат, обои, лакокрасочные покрытия, а также входные и межкомнатные двери. Стоимость этих материалов с 1 апреля увеличилась в среднем на 5-10%.", - говорит вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский. Стоимость импортных материалов, в частности, гранитной плитки, выросла на 15-20%.

Цены на импортные краски, обои, фурнитуру, напольные покрытия, кафель подскочили на 20-50%, говорит Владимир Прохоров, член Генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача". Ряд отечественных производителей также поднял цены, но на меньший уровень - до 10%.

Проблема не только в росте курса доллара и приостановке ряда производств из-за пандемии, но и в осложнении поставок стройматериалов из-за рубежа. Но это может сыграть на руку российским заводам-производителям, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор: "Российские предприятия производят абсолютно все необходимые стройматериалы - краску, обои, линолеум, металл, кирпич, бетон... Всё, что касается дерева, в том числе люксовых вещей. И по качеству эта продукция не уступает западным аналогам". По словам Моора, российским производителям необходимо лишь усилить работу по продвижению своей продукции, поскольку потребители нацелены на более привычные им дорогие западные бренды.