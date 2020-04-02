Средства маткапитала перечислят вдвое быстрее

Правительство упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе переводя услугу в электронный формат.

"Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. - Средства будут перечислять вдвое быстрее - за 5 дней вместо 10. Маткапитал можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке".

Также внесены изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Ежемесячная выплата составит не менее половины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе. "В общей сложности на эти цели будет выделено более 136 миллиардов рублей, из них почти 105 миллиардов - средства федерального бюджета", - напомнил глава кабмина.