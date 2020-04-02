США эвакуируют дипломатов из разных стран мира из-за коронавируса

Американские дипломаты и члены их семей возвращаются домой. Возвращать сотрудников из посольств и консульств по всему миру власти США начали из-за пандемии коронавируса. Первыми домой вернулись американские дипломаты, работавшие в Китае. Об этом на брифинге рассказал координатор Госдепартамента Чарльз Розенфарб.

"Мы эвакуировали уже почти 6 тысяч американских дипломатов и членов их семей. Большинство - из стран Европы. При этом наши дипмиссии за рубежом в состоянии выполнять свои функции. Полностью закрыты генеральное консульство США во Владивостоке, сотрудники которого переведены в Москву, а также наше консульство в китайском городе Ухань", - комментарий Розенфарба публикует ТАСС.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 215 тысяч случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни свыше 5 тысяч человек. Во всем мире новым вирусом заражены более 900 тысяч человек.