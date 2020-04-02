США объявили о начале масштабной антинаркотической операции

Вашингтон объявил о начале масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии.

Как отметил президент США Дональд Трампа, сейчас весь мир борется с коронавирусом, все внимание сосредоточено именно на этой проблеме. Ситуацией могут воспользоваться наркокартели. "Мы не должны позволить этому случится", - подчеркнул американский лидер.

Министерство обороны США вместе с партнерами (22 страны) начинает антинаркотическую операцию в восточной части Тихого океана и регионе Карибского моря. Туда направят дополнительные эсминцы, авиацию, силы береговой охраны и самолеты-разведчики, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, сейчас Соединенным Штатам приходится вести войну сразу с несколькими врагами одновременно - с COVID-19, террористами и наркокартелями.

По данным "Интерфакс", каждый год в США от наркотиков умирают почти 70 тысяч человек.