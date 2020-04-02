США разработали план по урегулированию конфликта в Венесуэле в контакте с Гуайдо

Вашингтон разработал план по урегулированию конфликта в Венесуэле, взаимодействуя исключительно со своим же ставленником Хуаном Гуайдо. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя заявления спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американский план по "демократизации" этой страны обсуждался с Россией.

"По сигналам из Вашингтона, данный план был разработан исключительно во взаимодействии с его ставленником Хуаном Гуайдо", - цитирует российское внешнеполитическое ведомство ТАСС.

В МИД также отметили, что Гуайдо в последнее время "все более перемещается в виртуальное пространство" и из-за этого обрекает себя на "политическую самоизоляцию" в Венесуэле.

Напомним, ранее Абрамс заявил, что Вашингтон обсуждал с Россией ситуацию в Венесуэле, а также предложения американской стороны по урегулированию кризиса в этой стране.