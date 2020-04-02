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02.04.2020 17:00
Рубрика: Экономика

Защитой от вируса станет радиация

Стерилизацию масок на предприятии "Росатома" организовали в три смены
Текст: Александр Емельяненков
Линейный ускоритель электронов на предприятии "Стерион" в подмосковном Лыткарино задействован сейчас с максимальной нагрузкой. Здесь, в специализированном центре санитарной обработки, который создан в структуре "Росатома" на условиях государственно-частного партнерства, приступили к стерильной обработке 58 миллионов медицинских масок для последующей поставки их в российские медучреждения.
Стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как сообщает пресс-служба компании "Русатом Хэлскеа" (а это отраслевой интегратор всего "Росатома" в области радиационных технологий в медицине и промышленности), на оборудовании АО "Стерион" уже обработана первая партия в количестве 92 тысяч масок. Предприятие экстренно переведено c двухсменного на трехсменный (круглосуточный) режим работы, что позволит обрабатывать до 10 миллионов масок в неделю.

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По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий, что особенно важно в условиях нынешней пандемии. В Лыткарино, как уже сказано, используется линейный ускоритель электронов с энергией 10 МэВ мощностью 10 кВт. Обеззараживание происходит под воздействием пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер.

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В ближайшие дни к работе по стерилизации подключится Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова (тоже входит в контур управления "Русатом Хэлскеа"). На его базе планируется стерилизовать до 3 миллионов масок в неделю. "К работе привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий", - заявил генеральный директор компании-интегратора Александр Шибанов.

Подчеркивается, что центр санитарной обработки в Лыткарино работает исключительно на отечественном оборудовании, которое произведено на предприятиях госкорпорации "Росатом".

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