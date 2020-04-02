Стоимость нефти марки Brent на утренних торгах подросла на 6%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже (ICE) растет на 6%. По данным рынка FOREX, по состоянию на 07:00 мск, она составила 26,15 доллара за баррель.

Котировки повторяют график поведения нескольких последних дней, когда открытие торгов начинается небольшим ростом в пределах 4-6%, со снижением на несколько процентных пунктов в течение торговой сессии. Котировки нефти марки WTI находятся на отметке 21,28 доллара.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 апреля экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус более чем на 1000 рублей. Ее средняя стоимость не окупает затраты на транспортировку и выплату пошлин.