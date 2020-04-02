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02.04.2020 19:29
Рубрика: В мире

Суд признал Польшу, Чехию и Венгрию виновными в нарушении законов ЕС

Текст: Ариадна Рокоссовская
В то время, как Европа противостоит пандемии коронавируса, которая ежедневно уносит тысячи жизней, суд ЕС в Люксембурге живет своей жизнью. В четверг там состоялось оглашение вердикта в отношении Чехии, Венгрии и Польши, отказавшихся несколько лет назад принять беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, и этим нарушивших, как постановил суд, европейское законодательство.

"Отказавшись от участия во временном плане релокации людей, обратившихся за международной защитой, Польша, Венгрия и Чехия нарушили свои обязательства, проистекающие из законодательства Европейского Союза. Вышеупомянутые страны-члены ЕС не могут оправдывать уклонение от выполнения этого плана своими обязанностями по поддержанию общественного порядка и внутренней безопасности, а также перечисленными ими ошибками в работе системы релокации", - говорится в документе, опубликованном в четверг пресс-службой Европейского суда.

Фото: AAREF WATAD / AFP
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Напомним, что спор Еврокомиссии с Польшей, Чехией и Венгрией начался еще в 2015 году. Тогда в ответ на просьбы о помощи со стороны Греции и Италии, переживавших кризис из-за наплыва мигрантов, Европейский Совет, несмотря на возражения Чехии, Румынии, Словакии и Венгрии, согласовал двухлетний план релокации 160 тысяч беженцев во все государства Евросоюза. Польша, в которой на тот момент еще действовало проевропейское правительство либеральной партии "Гражданская платформа", поддержала этот план и обязалась до сентября 2017 года принять семь тысяч человек. Но, когда настало время его выполнять, к власти в стране пришло новое правительство право-консервативной партии "Право и Справедливость", и Варшава, наряду с Будапештом, отказалась принимать беженцев. Чехия также не подчинилась указаниям Евросовета, приняв всего 12 человек. Тогда Еврокомиссия направила жалобу в Европейский суд в Люксембурге, в которой обвинила три страны-члена ЕС в неисполнении плана Евросовета.

Фото: facebook.com / federico.cane.90
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В разъяснении вердикта суда ЕС от 2-го апреля 2020 года говорится, что страны имели право ссылаться на внутреннюю безопасность и охрану общественного порядка только в индивидуальных случаях - и лишь после тщательного расследования. Но окончательное решение суда не будет иметь никаких ощутимых последствий для Польши, Чехии и Венгрии, поскольку относится к однократным правовым нормам 2015-2017 годов. Однако, как говорится в документе, предоставленном пресс-службой Европейского суда, "подтверждение уклонения страны-члена от выполнения своих обязанностей в данном вопросе имеет большое значение, поскольку может стать основой для возможного привлечения государства к ответственности со стороны других стран-членов".

Таким образом, теперь у Греции и Италии есть возможность обвинить Чехию, Польшу и Венгрию в провале плана по оказанию им помощи во время миграционного кризиса.

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