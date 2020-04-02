Раскрыта тайна "Родезийского человека", найденного в Замбии в 1921 году

Ученые разгадали 100-летнюю загадку, касающуюся возраста черепа так называемого "Родезийского человека". Компьютерное сканирование показало, что это существо на 200 тысяч лет моложе, чем считалось все эти годы.

Об открытии рассказывает агентство Reuters. Речь идет об окаменелом черепе, который был найден в 1921 году в Замбии. Это была первая окаменелость вымершего человеческого вида, обнаруженная в Африке.

Она получила название "Родезийский человек" - изначально ученые отнесли его к новому виду, названному Homo rhodesiensis. Но в настоящее время большинство ученых относят его к виду Homo heidelbergensis, который обитал в некоторых частях Африки и Европы, начиная примерно с 600 тысяч лет назад.

До сих пор наука не знала, сколько на самом деле лет этому черепу, что мешало найти его место на человеческом генеалогическом древе. Предполагалось, что его возраст может составлять около 500 тысяч лет. Однако команда во главе с геохронологом Райнером Грюном из Университета Гриффита в Австралии провела новое датирование, использовав современные технологии.

Компьютерное сканирование помогло определить, что возраст черепа составляет около 299 тысяч плюс-минус 25 тысяч лет. Подробное описание работы представлено в журнале Nature.

Новая датировка породила и новые вопросы о видовой принадлежности этого существа. По мнению Райнера Грюна, сразу же под сомнение попала теория о том, что он был прямым предком человека разумного. Считается, что наш вид появился более 300 тысяч лет назад в Африке, а затем распространился по всему миру.

Соавтор исследования, антрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне считает, что новая датировка может указывать, по меньшей мере, на три человеческих вида, обитавших в Африке около 300 тысяч лет назад.

Во-первых, "Родезийский человек" мог быть не предком, но представителем нашего вида Homo sapiens, обитавшего в то время на территории современных Марокко и Эфиопии.

Во-вторых, он мог принадлежать к виду Homo heidelbergensis, жившему в южно-центральной Африке. Третий вариант: вид Homo naledi в Южной Африке, который хорошо известен своими примитивными особенностями.

Впрочем, есть и четвертый вариант: исследование косвенно подтверждает теорию о том, что эволюция человеческого вида была не линейной. Африка могла быть "плавильным котлом" эволюции, допускающим скрещивание множества разных видов гоминидов.

Череп "Родезийского человека" обладает примитивными чертами: у него было широкое лицо, плоский лоб и огромные надбровные дуги. В то же время размер его мозга был сопоставим с размером мозга нашего вида того периода времени.

Впрочем, сейчас ученые склоняются к версии о том, что "Родезийский человек" был представителем вида Homo heidelbergensis. Новое исследование не обнаружило у него много черт, характерных исключительно для Homo sapiens. По мнению Криса Стрингера, форма его лица не соответствует наследственной структуре нашего вида.