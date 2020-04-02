Тиньков покидает пост главы совета директоров "Тинькофф Банка"

Олег Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф Банка в ближайшие несколько недель, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. 19 марта он передал акции TCS Group, владеющей Тинькофф Банком, в семейный траст.

"Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем, - говорится в заявлении Тинькова. - В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями Тинькофф от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти".

Около месяца назад на фоне претензий со стороны налоговых органов США Тиньков сообщил, что болен острой формой лейкемии. По его словам, болезнь была диагностирована еще в октябре 2019 года.