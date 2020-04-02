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2 апреля 2020 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 1 апреля 2020 года № 122 "О запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Тыва"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 апреля 2020 г.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 27 марта 2020 г., постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, принятого по итогам заседания от 23 марта 2020 г., распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", руководствуясь абзацем 2 пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статьей 9 Закона Республики Тыва от 11 ноября 2011 г. № 952 ВХ-I "О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории Республики Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Ввести полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики Тыва с 1 апреля по 5 апреля 2020 г. включительно.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол



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