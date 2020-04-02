Постановление правительства Республики Тыва от 1 апреля 2020 года № 122 "О запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Тыва"

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 27 марта 2020 г., постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, принятого по итогам заседания от 23 марта 2020 г., распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", руководствуясь абзацем 2 пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статьей 9 Закона Республики Тыва от 11 ноября 2011 г. № 952 ВХ-I "О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории Республики Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Ввести полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики Тыва с 1 апреля по 5 апреля 2020 г. включительно.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол







