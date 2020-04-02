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02.04.2020 00:00
Рубрика: Общество

Ученые: карантин и изоляция могут спасти до 40 млн жизней в 2020 году

Текст: Андрей Васильев

Меры по социальному дистанцированию, предпринятые в большинстве стран, где объявлена пандемия коронавируса, могут спасти миллионы жизней, говорится в исследовании ученых Имперского колледжа в Лондоне. По их словам, без таких шагов, как изоляция и карантин, COVID-19 мог бы убить до 40 миллионов человек в 2020 году, сообщает South China Morning Post.

Исследователи предупреждают, что правительствам придется принимать "сложные решения", но ограничение социальных контактов может вдвое сократить число погибших. По их прогнозам, пандемия потенциально может убить до 20 миллионов человек во всем мире в этом году.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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В своих расчетах ученые использовали математическое моделирование, подсчитав, что количество смертей может быть уменьшено вдвое, если люди сократят свои социальные контакты на 40 процентов, а пожилые люди - на 60.

Они подсчитали, что, если еще более интенсивное, широкомасштабное социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет устойчивым - путем сокращения 75 процентов межличностных контактов - это может спасти 38,7 миллиона жизней.

При прогнозировании воздействия пандемии на здоровье в 202 странах ученые собрали и проанализировали данные о возрастных категориях заболевших и степени тяжести COVID-19.

"Единственными подходами, которые могут предотвратить сбой системы здравоохранения в ближайшие месяцы, вероятно, будут интенсивные меры по социальному дистанцированию, которые в настоящее время применяются во многих наиболее пострадавших странах", - говорится в исследовании. По мнению ученых, эти меры необходимо будет поддерживать на определенном уровне в сочетании с высоким уровнем эпидемнадзора и быстрой изоляцией в случае заражения.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Ученые посоветовали поддерживать социальное дистанцирование в той или иной степени, пока не появятся вакцины или эффективное лекарство от COVID-19.

Отдельное исследование, проведенное экономистами из университета Пенсильвании, Шанхайского университета и Китайского университета Гонконга, показало, что было бы на 65 процентов больше случаев Covid-19 в 347 городах Китая, если бы город Ухань не был помещен на полный карантин. Китайские официальные лица объявили, что Ухань планирует отменить меры по блокировке 8 апреля.

Между тем

921 924 человек по состоянию на 23.30 1 апреля по московскому времени заболели коронавирусом в мире, из них - 206 207 в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте. 46 252 заразившихся человека умерли.

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