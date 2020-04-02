Ученые: Каждый десятый заражается от того, кто не знает о том, что болен

Исследование, проведенное в Сингапуре, показало, что около 10 процентов инфекций коронавируса могут передаваться людьми, которые не осознают, что они больны и у которых симптомы заболевания появились только несколько дней спустя.

Это открытие добавляет еще одно научное обоснование к растущему количеству доказательств того, что пациенты с COVID-19 заразны еще до того, как узнают об этом. Эксперты полагают, что полученные данные подтверждают важность социального дистанцирования и других мер, направленных на прекращение распространения пандемии.

Это побудило правительство США издать новое руководство, предупреждающее, что любой, кто подозревается в наличии этого заболевания, будет считаться его носителем, сообщает dailymail.co.uk.

Тот факт, что вирус может распространяться "тихо", чрезвычайно усложняет отслеживание вспышки заболевания, которое унесло жизни более 47 тысяч человек и привело к заражению более миллиона человек во всем мире.

"Вы должны быть действительно решительными в сокращении контактов с людьми, которые кажутся совершенно здоровыми", - сказала Лорен Ансель Мейерс, исследователь Техасского университета в Остине, которая изучала то, как происходит заражение коронавирусом в разных странах. Некоторые люди заражаются и распространяют вирус, не заболевая. Они известны как бессимптомные пациенты. Доктор Роберт Редфилд, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), считает, что каждый четвертый носитель коронавируса попадает в эту категорию.

В ходе сингапурского исследования было изучено 243 случая коронавируса в период с января по март, в том числе 157 случаев среди людей, заразившихся в Сингапуре, а не за рубежом. Ученые обнаружили, что так называемые бессимптомные пациенты вызывали инфекции в семи различных группах заболеваний, что составляет около 6 процентов местных случаев.

Одна из этих инфекций была особенно показательной. Заражение 52-летней женщины было вызвано тем, что она сидела на скамейке в церкви, на которой за несколько часов до этого находились два туриста. У них не было никаких симптомов, но позже они заболели COVID-19. Медики позже смогли точно определить факт заражения после просмотра камер наблюдения церковных служб.

Выводы сингапурских ученых последовали за проведением более раннего исследования в Китае, результаты которого свидетельствуют о том, что более одной десятой случаев заражения зарегистрированы у инфицированных людей, которые еще не чувствовали себя больными.