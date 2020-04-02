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02.04.2020 00:11
Рубрика: Общество

Ученые: в древние времена в Антарктиде были тропические леса

Текст: Андрей Васильев
Немецкие эксперты заявили о том, что нашли доказательства существования тропических лесов в растительном материале, извлеченном в морском дне в западной части Антарктиды.
Полярная станция РФ на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru Полярная станция РФ на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Полярная станция РФ на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По их словам, меловой период от 145 до 66 миллионов лет назад был теплым периодом, в течение которого на Земле был парниковый климат, а в Антарктиде росла растительность, отмечается в исследовании, опубликованном в The Nature.

Фото: Aberystruth Archaeological Society
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"Мы не знали, что этот меловой парниковый климат был настолько экстремальным, - сказал доктор Иоганн Клагес из Института Альфреда Вегенера в Германии и соавтор исследования. - Это показывает нам, на что способен углекислый газ".

Ученые говорят, что новое открытие не только показывает, что болотные тропические леса процветали около южного полюса около 90 миллионов лет назад, но и температура на планете была выше, чем принято считать. Такие условия, добавляют они, могли быть созданы только в том случае, если бы уровни диоксида углерода были намного выше, чем предполагалось ранее, и в регионе не было ледников. Так, среднегодовые температуры составляли 12-13 градусов Цельсия, "что теплее, чем в современной Германии", а анализ химических веществ, оставленных фотосинтезирующими организмами, называемыми цианобактериями, показал, что температура воды в океанах была около 20 градусов Цельсия.

Фото: Christopher Standish et al / University of Southampton
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Все началось с того, что в 2017 году исследователи пробурили узкую дыру в морском дне у ледника Пайн-Айленд в западной Антарктиде. Это место находится примерно в 2000 километрах от сегодняшнего южного полюса, но около 90 миллионов лет назад размещалось примерно в 900 километрах от полюса.

Скважина была пробурена и материал из нее был извлечен с использованием дистанционно управляемой установки. "Это как космический корабль, сидящий на морском дне", - сказал Клагес. Первые несколько метров материала были ледниковыми отложениями, сформировавшимися около 25 тысяч лет назад, в то время как следующие 25 метров были песчаниками, которые сформировались около 45 миллионов лет назад.

Фото: S. Rey/Tello/Girsu Project
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Наконец, когда буровая установка наткнулась на плотный слой материала, было решено завершить работы. Ученые были удивлены, получив последние образцы: они были заполнены почвой из древнего леса с корнями, спорами и пыльцой, происходящих из растений, включая хвойные деревья и папоротники.

Команда ученых обнаружила доказательства наличия более 65 различных видов растений в материале, придя к выводу, что ландшафт около южного полюса был покрыт болотистым хвойным тропическим лесом, подобным тому, который встречается сегодня в северо-западной части Новой Зеландии.Эти леса существовали от 92 до 83 миллионов лет назад.

По словам доктора Джеймса Бендла, эксперта по органической геохимии из университета Бирмингема, изучение экосистемы Антарктики имеет огромное значение для понимания прошлых и будущих изменений климата на планете.

Общество Наука

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