Распоряжение правительства Удмуртской Республики от 2 апреля 2020 года № 365-р "Об определении уполномоченного получателя аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации"

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года № 706-р определить бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" уполномоченным получателем аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов







